Iodonna.it - Alcuni consigli stilati dal dottor Mauro Cozzolino, specialista in Medicina Riproduttiva presso il Centro IVI di Roma

Leggi su Iodonna.it

Milano, 27 dic. (askanews) – Le feste sono spesso sinonimo di famiglia, convivialità, pranzi e cene in compagnia. Per vivere con maggiore serenità sia fisicamente che emotivamente i possibili eccessi di queste giornate, soprattutto quando si è in gravidanza o la si sta cercando è possibile seguiredalinilIVI di. Leggi anche › Dieta dell’Avvento: iper mantenere la linea prima e durante le feste Molto importante il relax: non esiste un’evidenza scientifica per cui ci sia un periodo migliore di un altro per il concepimento, ma sicuramente l’atmosfera rilassata delle feste aiuta.