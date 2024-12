Biccy.it - Zeudi: “È stata Helena a provarci con me”, Nikita dice la sua

Leggi su Biccy.it

Di Palma edPrestes sembravano essere una coppia, ma improvvisamente subito dopo la puntata la napoletana ha iniziato ad avere dei dubbi sulla brasiliana sottolineando che fra loro ci sono dieci anni di differenza e che la Prestes, a differenza sua, non ha mai avuto relazioni sentimentali con donne. Parlando con Chiara Cainelli ha confessato: “Lei si è baciata con me sotto le coperte, ha avuto un’attrazione perché altrimenti non si sarebbe avvicinata e non mi avrebbe corteggiata sotto le coperte“, aggiungendo, “perché èlei a venire da me“. Che il primo passo fra i due lo abbia davvero fattoPelizon, vincitrice dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip e migliore amica diPrestes, dopo aver visto questo sfogo diDi Palma ha sbottato su Twitter.