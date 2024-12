Zonawrestling.net - WWE: Big E protagonista di un nuovo progetto WWE dopo il tradimento di Kingston e Woods

Leggi su Zonawrestling.net

Big E è stato allontanato dai New Dayche Kofie Xavierhanno rifiutato la sua offerta di diventare il manager del gruppo, sostenendo che fosse diventato un peso. Il duo ha effettuato un “heel” turn nell’episodio di RAW del 2 dicembre 2024, e da quel momento Big E non è più apparso in TV. In vista del passaggio a Netflix, la WWE ha annunciato diversi nuovi progetti che saranno disponibili sul suoservizio di streaming. Tra questi c’è RAW Classics, che sarà presentato dall’ex membro dei New Day:“Netflix ha aggiunto una nuova serie di programmi WWE in vista del passaggio nel 2025:The Road To WrestleMania 41 attraverso RAWProfili delle Superstar WWEProfili delle Leggende WWERAW Classics condotto da Big EWWE Top 10: RAW Edition”Netflix has added a new slate of WWE programming ahead of the move in 2025:• The Road to WrestleMania 41 through RAW• WWE Superstar Profiles• WWE Legends Profiles• RAW Classics hosted by Big E• WWE Top 10 RAW Edition pic.