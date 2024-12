Lanazione.it - Vetrya, come è finito il sogno della “Google italiana”. I lavoratori rimasti a piedi

Leggi su Lanazione.it

Orvieto, 26 dicembre 2024 – La stampa nazionale l’aveva definita la, ma la vicenda imprenditoriale di, la internet company guidata da Luca Tomassini specializzata in servizi digitali, si era bruscamente interrotta nel 2021 con la messa in liquidazione e ora molti degli ex dipendenti devono ancora ricevere le loro spettanze e il trattamento di fine rapporto. Complessivamente sono 65 i dipendenti che vantano crediti verso. Pur essendo creditori privilegiati, attendono da tre anni di ottenere quanto spetta loro. "Abbiamo lavorato con orgoglio, fiducia ed abnegazione in quella che era definitala, il fiore all’occhiello di Orvieto – dice uno di loro, in rappresentanza di una ventina di- la società ha effettivamente passato tempi d’oro.