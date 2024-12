Pronosticipremium.com - Roma, Ranieri ha le sue certezze: idee chiare per il Milan

Leggi su Pronosticipremium.com

La curasta iniziando a dare i suoi frutti in casa. La squadra giallorossa, dopo un avvio di stagione turbolento, ha mostrato segnali incoraggianti demolendo il Parma con un netto 5-0 nell’ultima giornata di campionato. Il tecnicono, dopo settimane di sperimentazioni tattiche, sembra aver trovato il nucleo solido su cui costruire il rilancio. Contro i crociati,non ha effettuato alcuna sostituzione, lasciando in campo gli stessi undici dall’inizio alla fine, una scelta inedita per lain Serie A dal 2012: “Non ho fatto cambi perché i ragazzi stavano interpretando bene la gara, senza cali di tensione. Ho preferito dare continuità e fiducia a chi aveva iniziato”.Questo approccio ha ripagato, con una prestazione che ha riportato entusiasmo in un Olimpico strapieno nonostante le festività, dove i tifosi hanno accolto il triplice fischio con applausi calorosi.