Pianetamilan.it - Milan, consigli per gli acquisti: Lindelof più di un’idea. Ci sono solo pro

Leggi su Pianetamilan.it

Nelle ultime settimane è stato più volte accostato aled effettivamente, tra i possibilia parametro zero, Victorsembra essere quello che più facilmente può arrivare. Come detto, infatti, più di una volta in tempi recenti si è parlato dell'interesse del club rossonero per il centrale svedese e, viceversa, della sua apertura ad un trasferimento estivo. Lo stesso Zlatan Ibrahimovic, interpellato sull'argomento, ha risposto in maniera molto vaga, tenendo comunque aperta ogni porta. Vediamo, dunque, qualii pro e i contro di un eventuale tentativo da parte del Diavolo nel prossimo calciomercato estivo. Sicuramente l'età lo rende un acquisto interessante. Victorha 30 anni e ne compirà 31 il 17 luglio 2025. Un momento perfetto per cambiare aria e anche per ilrappresenterebbe un innesto atto anche al rafforzamento dello spogliatoio oltre che della rosa.