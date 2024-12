Mamma trova la figlia 17enne morta il giorno di Natale | una famiglia distrutta

Leggi su Caffeinamagazine.it

Un’immensa tragedia si è verificata proprio neldi, devastando un’intera. La ragazza èa soli 17 anni e a fare la tragica scoperta a letto è stata la sua. La donna era andata nella camera dell’adolescente per svegliarla e farle prendere le medicine, ma non ha mai aperto gli occhi perché purtroppo era deceduta durante la notte.La ragazza èquindi a 17 anni nel sonno, lasciado pietrificata e addolorata la madre. Doveva essere undi festa per tutti, invece ilsi è trasformato in un vero e proprio incubo. La minore era in cura e doveva quindi assumere dei medicinali, ma non li ha mai potuti prendere perché aveva già perso la vita.Leggi anche: “Vomito, non sto bene”. Un messaggio al fidanzato e scatta l’allarme: 28enne e padre gravissimi,la madreRagazza di 17 anninel sonno: addio a KatharinaAd essere stroncata da un malore improvviso è stata la sfortunata Katharina Grande, come riportato da Il Gazzettino.