Oasport.it - LIVE Sci alpino, Prova discesa Bormio 2024 in DIRETTA: Casse ancora velocissimo! Stupisce Innerhofer, bene Franzoni, fuori Paris

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA13.14: Fa meglio l’ultimo degli azzurri, Abbruzzese con un ritardo di 4?93 che significa 44ma posizione13.12: Gregorio Bernardi accumula un ritardo di 6?73 dalla testa e si inserisce in 53ma posizione. Anche per lui è la prima volta sulla Stelvio in Coppa del Mondo13.08: Ritardi pesanti per gli ultimi scesi, mancanodue azzurri, Bernardi e Abbruzzese13.05: Si conferma Giovannisu ottimilli! E’ nono a 2? da Sarrazin, terzo miglior azzurro e terzo azzurro nella top 10. Importante trovare fiducia anche inper questo atleta che sta tornando sulli eccelsi13.01: Uscita senza apparenti conseguenze per il francese Ducros, fra poco tocca a12.56: Primaassoluta per Max Perathoner sulla Stelvio,.