Calciomercato.it - Il nuovo gioiello della Serie A infiamma il derby di mercato tra Inter e Milan

Leggi su Calciomercato.it

Il valore del 23enne è già venti volte superiore a quanto è costato nel gennaio di un anno fa. Per lui è scattato ildi calciodiin vista?contro, acerrimi rivali sul campo ma anche per una delle rivelazioniA di quest’anno. Ne abbiamo parlato in maniera approfondita a ‘Ti Amo Calcio.it’, programma in onda sul canale youtube di Calcio.it.Ililditra– calcio.itcontroper Reda Belahyane, regista del Verona di mister Zanetti. Parliamo di un centrocampista dotato di grande tecnica e visione di gioco, uno di quelli che può alzare la qualitàmanovra e, più in generale, il livello complessivosquadra.controper Belahyane: l’ennesima ‘scoperta’ di Sogliano oggi vale (almeno) 10 milioni di euroIl franco-marocchino è molto apprezzato dai nerazzurri, più per un eventuale post Asllani che Calhanoglu, come dala caccia proprio di un calciatore con queste specifiche caratteristiche.