Lanazione.it - Il futuro della città anche intorno a quattro "tavole"

Leggi su Lanazione.it

Firenze, 26 dicembre 2024 – Si apre la portasperanzacosì, a partire dalla festa condivisa. Sono state tre le “” di Sant'Egidio - il 27 una quarta sarà allestita nel carcere di Sollicciano - mauna proposta per lache condivide, che apre le porte, che non accetta il “freddo e il gelo” per nessuno. Oltre mille persone hanno preso parte ai pranzi di NataleComunità di Sant'Egidio nella basilica di San Lorenzo, nella chiesa di San Tommaso di viaPergola e al Centro Spazio Reale di San Donnino. Per ciascuno un dono. “Siamo insieme ed è molto bello questo pranzo, il ritrovarsi insieme di tante realtà – ha detto nel suo saluto l'arcivescovo Gherardo Gambelli che ha partecipato al pranzo di Sant'Egidio a Spazio Reale – E' la dimensione bella del servizio quella di rendersi utili per gli altri.