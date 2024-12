Bergamonews.it - Endine, con il gelo torna la magia del lago ghiacciato

. Con le temperature sotto lo zero delle notti d’inverno si rinnova ladel. Si tratta del punto più freddo del, tra l’abitato di Monasterolo e il fiume Cherio. Una zona dove in inverno batte di meno il sole. La crosta poi si allarga fino ad arrivare alla sponda di Spinone e a espandersi verso la parte a monte del, arrivando appunto fino a lambire San Felice.Immerso in una natura incontaminata attorno ad uno specchio d’acqua di circa 14 chilometri, è l’ideale per gli appassionati di natura e di fotografia. È vietato salire sul.Foto di Meli Francesco.