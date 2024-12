Ilgiorno.it - Como, soggiorna in hotel ma deve scontare sei mesi di carcere: arrestato

, 26 dicembre 2024 – La sera di Natale, la Polizia di Stato hain ottemperanza ad un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Varese, un 51enne italiano, nato in Svizzera ma residente a Monaco di Baviera. L'uomo dovevadiper una condanna ricevuta dal Tribunale di Varese comminata e divenuta definitiva nel 2014 per una ricettazione, ma era in un. Agli agenti della Centrale Operativa della Questura di, è infatti giunto un alert proveniente dall'inserimento nella banca dati ''alloggiati web'' (il servizio consente ai gestori di strutture ricettive di comunicare, direttamente ed in tempo reale, all'Autorità di Pubblica Sicurezza i dati delle persone alloggiate nelle rispettive strutture, ndr) da parte di undella città, che li informava del pernottamento del 51enne.