Oasport.it - Ciclocross oggi in tv, Coppa del Mondo Gavere 2024: programma, canale, streaming

Leggi su Oasport.it

Nel giorno di San Stefano ladel-2025 divivrà il suo sesto appuntamento. Si corre a Gavère, in Belgio, che vedrà impegnate solo le categorie élite con una gara maschile ed una femminile. Tutta l’attesa è per la presenza di Mathieu Van der Poel, fresco vincitore a Zonhoven e nel Superprestige a Mol.L’olandese è già in una forma eccezionale ed è ovviamente il grande favorito anche per la gara odierna. Una corsa che sarà un ulteriore test in vista del principale appuntamento della stagione diper Van der Poel, che sono i Mondiali di Liévin.Sicuramente sull’esito della gara pesano anche l’assenza di Tom Pidcock e soprattutto di Wout Van Aert, che potevano essere i principali avversari di Van der Poel. Saranno quattro gli azzurri al via: Gioele Bertolini, Lorenzo Masciarelli, Edoardo Bolzan e Samuele Silla Gilioli.