CdS – Gustavo Neves si fa avanti il Manchester United

2024-12-26 19:22:00 In tema di news di calciomercato tiene banco in queste ore quanto riporta il Corriere dello Sport:Ruben Amorim non ha ancora risolto i problemi del. I Red Devils hanno vinto il derby con il City, ma ogni tanto continuano a uscire dal binario. Manca l’equilibrio. Nove partite con il tecnico portoghese in panchina: quattro successi, un pareggio e quattro sconfitte. La squadra manifesta gli stessi difetti che erano emersi durante la gestione di Erik Ten Hag. In Premier occupa il tredicesimo posto. E in Coppa di Lega è stata eliminata nei quarti dal Tottenham. Ruben Amorim è arrivato all’Old Trafford l’11 novembre. Ha firmato un contratto fino al 2027: l’accordo prevede anche un’opzione per la stagione successiva. Ilha pagato una clausola di dieci milioni per liberarlo dallo Sporting Lisbona.