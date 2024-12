Dilei.it - Belen Rodriguez, il debutto su Real Time con Amore alla prova in una data “speciale”

Leggi su Dilei.it

Dopo una lunga assenza dv, perè arrivato il momento di tornare a fare compagnia al suo pubblico: la showgirl e conduttrice sarà infatti al timone dello show di– La crisi del settimo anno, che partirà in una, quella del 1 gennaio 2025., il ritorno in tv e ilsuPerè arrivato finalmente il momento di tornare in tv: la showgirl debutterà infatti sucon– La crisi del settimo anno. Il programma avrebbe dovuto prendere il via lo scorso 20 novembre, slittando direttamente al 2025. Adesso c’è laufficiale: lo show inizierà il 1 gennaio, sfruttando quindi le dinamiche di una giornata di festa, in cui il pubblico è portato con più curiosità a cambiare canale.