Zonawrestling.net - AEW: Okada per il momento rimane campione, Fletcher e Garcia in volata nel girone Blue

Dopo aver raccontato quanto successo nelGold del Continental Classic, passiamo al. Anche questosi è concluso nella puntata speciale natalizia di Dynamite denominata “Dynamite on 34th Street”. Due soli match in questo, con Mark Briscoe e The Beast Mortos che hanno concluso ilrispettivamente a quota 9 e 0 punti. Primo match tra Kazuchikae Shelton Benjamin seguito dal main event tra ilTNT Daniele Kyle.Ilnon mollaShelton Benjamin alla vigilia dell’ultimo turno aveva pochissime chance di passaggio, mentre alserviva necessariamente la vittoria per passare il turno. Un buon match tra i due, iniziato nel segno del rispetto con una stretta di mano. Benjamin non si è dato battuto e ha venduto cara la pelle, piazzando ancora una volta una buona prestazione condita dal suo vasto arsenale di mosse.