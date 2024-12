Cityrumors.it - Aereo precipitato, la terribile ipotesi: c’entra Putin?

Si sta facendo largo una possibilità incredibile e clamorosa sulla caduta dell’di linea dell’Azerbaijan, con tantissime vittimeUna scomoda verità sta emergendo in queste ore. E si fa sempre più largo, con una responsabilità atroce. Già perché si pensa, dopo attenti studi e verifiche sulla carlinga dell’in Kazakistan, che il volo Azerbaijan Airlines potrebbe essere stato colpito in Cecenia da alcuni frammenti di un missile terra-aria russo esploso a poca distanza da dove viaggiava l’. Dunque, nessuno stormo di uccelli o avaria strana, ma sarebbe stato un missile russo che stava per abbattere un drone ucraino la causa della caduta dell’dove sono morte tante persone.., la? (Ansa Foto) Cityrumors.itSarebbe questa una logica conclusione da parte degli esperti delle agenzie occidentali di sicurezza aerea sullo schianto dell’Embraer E190 nel quale sono morte almeno 38 delle 67 persone a bordo.