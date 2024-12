Quotidiano.net - Tribunale turco condanna a 18 anni i responsabili del crollo del Grand Isias Hotel

Leggi su Quotidiano.net

Unhato a oltre 18di reclusione il proprietario e l'architetto dell'albergodi Adiyaman, nel sudest anatolico, crollato durante il terremoto del 6 febbraio 2023 provocando la morte di 72 persone. Il proprietario dell'Ahmet Bozkurt e l'architetto Erdem Yilmaz sono stati entrambiti a 18e 5 mesi di carcere per "aver causato la morte e il ferimento di più di una persona per negligenza consapevole", riferisce la tv di Stato Trt, facendo sapere che, nello stesso caso, sono statiti anche il figlio del proprietario a oltre 17di carcere, un ingegnere a più di 16di reclusione, mentre altri due ingegneri hanno ricevuto unche supera gli 8. Tra le 72 vittime deldi Adiyaman, 35 erano cittadiniciprioti, in gran parte adolescenti arrivati in Turchia per partecipare a un torneo di pallavolo.