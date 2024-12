Romadailynews.it - Traffico Roma del 25-12-2024 ore 13:30

Luceverdeveri trovati dalla redazione al microfono Sonia cerquetani ilè scarso su Friday da autostrade in città dopo la conclusione dei lavori per il Giubileo nuovo piano di viabilità nell’area di piazza Pia e via della Conciliazione cambia la viabilità anche per chi si deve dirigere verso gli ospedali Santo Spirito il Bambin Gesù con un percorso più agevole ricordiamo poi che fino al 6 di gennaio è in vigore l’estensione dell’orario delle ZTL di centro storico e Tridente sono attive dalle 6:30 alle 20 la stessa validità è estesa anche alle giornate del sabato e ai giorni festivi con esclusione di oggi 25 dicembre ma per i dettagli di queste ed altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it ed è tutto e come sempre Grazie per l’attenzione un servizio a cura della c e della poliziaCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità