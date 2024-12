Sport.periodicodaily.com - Sudtirol vs Cittadella: le probabili formazioni

Gara valida per la diciannovesima giornata del campionato italiano di Serie B 2024/2025. Le due squadre navigano nei bassifondi della classifica e sono alla ricerca di punti salvezza.vssi giocherà giovedì 26 dicembre 2024 alle ore 15 presso lo stadio Tombolato.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADREGli altoatesini vogliono sfruttare il fattore campo per assicurarsi questo scontro salvezza visto occupano il terz’ultimo posto proprio in compagnia dei prossimi avversari. Nell’ultimo turno è arrivata la prima vittoria della gestione Castori in panchina contro il Bari , che ha ridato fiducia all’ambiente.Anche i veneti hanno lo stesso obiettivo e anch’essi si presentano in Alto Adige reduci dal netto successo contro la Reggiana per 3-1. La squadra di Dal Canto spera di sbloccarsi sul piano offensivo per provare a giocarsi le proprie chance di salvezza.