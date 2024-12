Serie A i record battuti nel 2024 | Inter e Salernitana agli antipodi Samardzic al 104? E nel 2025…

Leggi su Sportface.it

Sta per andare in archivio unintenso nel mondo del calcio ed è tempo di bilanci. Per alcuni, viene in soccorso la statistica, andiamo allora a scoprire, come regalo di Natale, quali sono idellaA che sono stati eguati onell’anno solare, e quali sono quelli che potrebbero essere demoliti o avvicinati nel 2025.Dominatrice della seconda metà dello scorso campionato, è ovviamente l’a comparire con maggiore frequenza, anche se non tutti isono lusinghieri. Partiamo però da questi. Eguando Juventus e Napoli tra le altre, l’con 5 turni di anticipo ha fatto segnare ildel maggior numero di giornate d’anticipo con cui una squadra ha vinto il campionato. Non solo: l’per la quinta volta nella sua storia è stata la squadra campione con il miglior attacco e la miglior difesa, è al secondo posto di questa speciale classifica alle spalle della Juventus.