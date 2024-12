Biccy.it - Pia Velsi, mamma Trieste di Parenti Serpenti ha festeggiato 100 anni

Leggi su Biccy.it

Se Una Poltrona Per Due è un classico della Vigilia di Natale, il filmdi Mario Monicelli è diventato un classico della sera di Natale. E oggi che è Natale La7 ha deciso di omaggiarlo mandandolo in onda in prima serata. Un film fine per persone di classe. E quale occasione migliore di questa, quindi, per celebrare Pia, l’attrice che nella pellicola interpretae che è tutt’ora viva e vegeta?Alle 21.15 su La7 c’è il grande rito natalizio di purificazione collettiva. #pic.twitter.com/rtvIAweGbz— Prossimi Congiunti (@ProssimiC) December 25, 2024Nonostante nel film interpreti un’anziana signora, all’epoca delle riprese aveva solo 68. Fu scelta quasi per caso da Mario Monicelli che all’epoca credeva erroneamente che fosse già morta.