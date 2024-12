Gqitalia.it - Krypto, il cane di Superman, è già il beniamino del nuovo film DC, ma non è una novità. Anzi, ha una lunga storia

Quando è uscito il trailer delDC, nelle sale l'11 luglio 2025, tutti sono impazziti per lui:, ildi. La clip parte con alcuni elementi che non sempre vengono associati all'Uomo d'Acciaio. Infatti lo vediamo malconcio come mai mentre fischia in attesa che arrivi il suo amico a quattro zampe, che giunge sollevando una marea di neve in un attimo, pronto a eseguire ogni suo ordine.Il sopracitato trailer è pieno di altre chicche, ma ilè un elemento della mitologia dell'Uomo d'Acciaio mai visto al cinema. Di certo, è qualcosa che si inserisce perfettamente nelle tematiche del supereroe "umano, troppo umano".