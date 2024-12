Lapresse.it - Kazakistan, precipita aereo di linea: le immagini dello schianto

Unpasseggeri della Azerbaijan Airlines con più di 70 persone a bordo, partito da Baku e diretto a Grozny, in Russia, èto invicino alla città di Aktau. Secondo quanto afferma il ministro per le emergenze kazako, ci sarebbero «diversi sopravvissuti». Le autorità parlano di sei persone in tutto. L’incidente sarebbe stato causato dalla collisione con uno stormo di uccelli, lo riferisce Sputnik Azerbaijan.