Ecco i 25 migliori album del 2024. Non arrendiamoci, la musica italiana di qualità esiste

Leggi su Open.online

Se c’è un problema nella discografia, e c’è, ed è stato più volte denunciato da queste pagine, non riguarda – come il caso Tony Effe sta facendo discutere in questi giorni – una qualche presunta morale che gli artisti dovrebbero seguire. Tutto sommato, nonostante il comune sconforto di tutti gli over 30 lì fuori, non è nemmeno una questione di, citazione che ci piace utilizzare proprio nell’anno dello strepitoso ritorno ai live dei CCCP, perché pensare il contrario significherebbe ammettere che nelladi oggi non c’èe questa è una falsità bella e buona. Lacontinua a essere quella che è sempre stata: strabica. Incastrata tra ciò che va nel mondo, quindi il rap, che non è un caso italiano, i tormentoni estivi e una passione per la melodia che sfiora l’inquietante.