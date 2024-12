Rompipallone.it - Dalla Juventus alla Roma, arriva la mossa a sorpresa

Leggi su Rompipallone.it

Ultimo aggiornamento 25 Dicembre 2024 18:30 di redazioneSvolta sul calciomercatocon questo acquisto direttamenteche potrebbe cambiare gli equilibriLasta vivendo una stagione veramente molto complicata, dovute anche diverse scelte societarie che non stanno premiando. Inizialmente si è deciso di rinnovare la fiducia e soprattutto il contratto di Daniele De Rossi, in modo da poter dar via ad un ciclo importante.Dopo tre pareggi e una sconfitta, i Friedkin decidono di esonerato l’ex centrocampista per chiamare Ivan Juric. L’ex tecnico di Verona e Torino debutta nel migliore dei modi con un netto 3-0 all’Udinese e con la benedizione dei proprietari che assicurano che il suo arrivo coinciderà con la voglia di nuovi trofei.Le cose non vanno come dovrebbero e dopo la sconfitta rocambolesca con il Bologna, la società opta per il terzo cambio in panchina con Claudio Ranieri richiamatodisperata, un po’ come fu Mazzarri al Napoli l’anno scorso.