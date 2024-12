Ilgiorno.it - Coppa di Natale in Canottieri: la sfida a calcio e il video del tuffo nel lago

Lecco, 25 dicembre 2024 – Tutto come da tradizione, con la squadra sconfitta costretta a unnele gli avversari a sghinazzarsela dal pontile della darsena. AllaLecco anche il2024 si è consumato sall’insegna di un canovaccio che ormai si ripete dal 1990, con la sola interruzione (causa Covid) nelle edizioni 2020 e 2021. La tradizione del 25 dicembre allafa rima con ladie da più di trent’anni vede ie i canoisti della società di via Nullorsi in una partita aall’inizio nata da una Lanumero 33 questa mattina si è disputata sul campo dell’Aurora San Francesco. Il successo è andato alla squadra dei, che quest’anno poteva contare anche uno “straniero”, unico strappo alla tradizione, con la partecipazione di Andrea Panizza, medaglia d’argento alle Olimpiadi di Parigi 2024, atleta delle Fiamme Gialle e membro dellaMoto Guzzi.