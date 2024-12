Calendario sorteggio seeding canale TV e streaming online

Leggi su Justcalcio.com

2024-12-23 12:31:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals:Il campionato mondiale di freccette PDC 2025 raggiunge il culmine durante l’ultima settimana dell’anno e i primi tre giorni di gennaio.Ci sono già stati molti momenti memorabili, tra cui il 17enne Luke Littler che ha stabilito la media di set più alta nella storia del torneo con un notevole 140,91 nel quarto set della sua vittoria per 3-1 al secondo turno su Ryan Meikle.Luke Humphries, che ha battuto Littler nella finale dello scorso anno trionfando per la prima volta, ha iniziato la sua campagna con una vittoria per 3-0 su Thibault Tricole.Ecco come appare il programma dalla ripresa delle partite il 23 dicembre, così come ile come guardarlo in TV e