Liberoquotidiano.it - "Buchi di proiettile". Aereo precipitato in Kazakistan, qualcosa non torna: in un video i sospetti sui russi | Guarda

È stata ritrovata la scatola nera dell'dell'Azerbaigian Airlinesad Aktau, in. Lo rende noto un rappresentante della procura dei trasporti del, citato da Kazinform. Il servizio stampa del presidente dell'Azerbaigian, Ilham Aliyev, ha fatto sapere che l'ha cambiato rotta a causa del maltempo e da lì si sarebbe è verificato un incidente durante l'atterraggio, proprio ad Aktau. Il capo dello Stato ha sottolineato che esistono diverse versioni su quanto accaduto e ha invitato ad attendere la fine delle indagini. Tra le altre cose, ci sono state segnalazioni di bird strike, per cui l'sarebbe stato colpito da uccelli ma i filmati che in queste ore circolano sembrano smentire tale ipotesi. Diverse speculazioni sui medialasciano infatti pensare che il volo Baku-Grozny possa essere stato abbattuto dalle difese aeree russe che lo hanno scambiato per un drone ucraino.