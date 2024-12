Biccy.it - Zeudi e Helena sono una coppia: “L’ho sempre saputo, ma ero spaventata”

Leggi su Biccy.it

Il rapporto fraDi Palma edPrestes in questi ultimi giorni si èfatto più intenso fra coccole, sguardi, abbracci, baci e qualche capriola sotto le coperte. Un rapporto sbocciato all’improvviso dato che la Miss Italia è entrata in Casa in qualità di flirt di Alfonso D’Apice e la brasiliana neanche un mese fa si era dedicata a Lorenzo Spolverato. Ma a quanto pare dietro questi amorazzi estivi c’era tanto altro.In pochi lo sapevano, ma a quanto pareDi Palma havissuto alla luce del sole la propria bisessualità/fluidità e la voce nell’ambiente girava da tempo. Lei stessa, in diretta con Alfonso Signorini, ha confermato che rispetto adPrestes è più “sicura”. “Da parte mia c’è più sicurezza,più risolta. Vivo la vita e non mi interessa del giudizio delle persone, ho una grande mamma che mi haaperto le braccia su qualunque cosa.