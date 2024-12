Zonawrestling.net - Vince Russo:”IYO SKY ha ricevuto troppo, Natalya avrebbe dovuto vincere”

Leggi su Zonawrestling.net

IYO SKY si è avvicinata di un passo al Women’s Intercontinental Championship durante l’episodio di RAW della notte scorsa, quando ha sconfittoe Alba Fyre in un Triple-Threat Match. Tuttavia, la decisione di mettere la stella giapponese al di sopra delle altre è stata messa in discussione dal veterano del wrestling, che sostiene chebeneficiato di più dalla vittoria. Inizialmente, SKY non faceva parte del torneo, tuttavia, quando Kairi Sane è stata aggredita dalle Pure Fusion Collective la scorsa settimana, Adam Pearce ha deciso di nominare IYO come sua sostituta. L’ex Campionessa WWE non ha deluso la sua compagna di stable, riuscendo are e avanzare alle semifinali.“Qualcuno lì dentro è innamorato di IYO SKY” La critica diParlando su Legion of RAW di Sportskeeda Wrestling,ha dichiarato di non comprendere il sostegno che IYO sta ricevendo.