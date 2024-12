Lanazione.it - Villa distrutta nell’esplosione, continuano le ricerche della donna

Leggi su Lanazione.it

Molazzana (Lucca), 24 dicembre 2024 – Vigili del fuoco sempre al lavoro per ledi 52 anni, Kai En Chang, originaria di Taiwan, dispersa in seguito all'esplosionevilletta di Eglio di Molazzana (Lucca), avvenuta nella notte tra sabato e domenica scorsi. Rinvenuto invece nella giornata del 22 dicembre il marito 68enne, Seetoh Kwok Meng, 68 anni, di Singapore. Già da ieri i soccorritori, dopo aver rimosso tutte le macerie, hanno iniziato a cercare nei boschi circostanti con l'ausilio dei droni e dei cani molecolari. La procura di Lucca ha aperto un fascicolo per disastro colposo e duplice omicidio colposo. Disposto anche il sequestro dell'area. Prevista poi la nomina di un consulente tecnico per stabilire esattamente le cause dell'esplosione che sarebbe riconducile a una perdita di gpl.