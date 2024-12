Inter-news.it - Vigilia di Natale in campo. Il Cagliari continua ad allenarsi

Leggi su Inter-news.it

Ilsi prepara alla gara di sabato pomeriggio contro l’Inter. Nicola concederà la giornata dicome unico giorno libero. Poi testa ai nerazzurri. INFO – Archiviata la dura sconfitta contro il Venezia in piena zona retrocessione, ildi Davide Nicolaadin vista della gara di sabato pomeriggio all’Unipol Domus Arena per la gara contro l’Inter. I sardi si giocheranno un pezzo importante di futuro nell’ultima gara del 2024. Contro l’Inter, nonostante la differenza tra le due squadre, ilsa di non poter sbagliare. Per Nicola dunque, sarà l’ennesima sfida come Davide contro Golia. Il tecnico dei rossoblu nella giornata di ieri ha concesso del lavoro defaticante sia a Yerri Mina, infortunatosi nel match contro il Venezia e per Zito Luvumbo. Entrambi saranno rivalutati nella giornata di Santo Stefano.