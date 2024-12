Tennis Jasmine Paolini in campo dal 27 dicembre | in calendario c’è la United Cup

Leggi su Ilfaroonline.it

Dopo la straordinaria e storica vittoria nella Billie Jean King Cup 2024 a Malaga (leggi qui), l’Italia delFemminile, appena dopo la sosta natalizia, torna in gara.Dal 27sarà inper laCup e prenderà il via la nuova stagione dell’azzurra, numero 4 in WTA. La competizione si svolgerà a Sydney e inizierà la Fase Eliminatoria a Gironi con Svizzera e Francia. Ci sarà poi l’Australian Open dal 12 gennaio e prima ancora ecco l’Adelaide International (dal 6 all’11 gennaio) e lacompeterà nella gara del singolare.Come riporta super.tv, l’atleta toscana, oro a Parigi 2024 con Sara Errani, sarà al Dubai Duty FreeChampionship (16-22 febbraio), WTA 1000, dove ladifenderà il titolo vinto lo scorso anno. E’ molto probabile che dal 9 febbraio,sarà anche al Qatar TotalEnergies Open, anch’esso di categoria WTA 1000.