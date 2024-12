Ilgiorno.it - Tampona vettura, scappa e poi finisce in un canale. Nei guai ventiquattrenne trovato con droga in tasca

Leggi su Ilgiorno.it

Una notte che sembrava tranquilla si è trasformata in un susseguirsi di eventi rocamboleschi lungo la sp 498, nel comune di Castelverde (Cremona). È successo tutto nelle prime ore di domenica, quando un, in evidente stato di alterazione, hato un’auto e, anziché fermarsi, ha messo in atto una fuga sfrenata che si è conclusa in un. All’arrivo dei militari del radiomobile di Cremona, il giovane ha reagito in maniera aggressiva, opponendosi categoricamente agli accertamenti. A quel punto è stato perquisito e nelle tasche sono stati trovati 1,5 grammi di hashish. Alla fine, il 24enne è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto di sottoporsi a test di alcol e, la sua patente è stata ritirata e la sua auto è stata sequestrata ai fini della confisca.