Spunta la slitta di Babbo Natale sul sito per monitorare gli aerei | così i bambini possono seguire il viaggio in tempo reale

Con l’arrivo del 24 dicembre, per moltiin buona parte del mondo inizia il conto alla rovescia per la notte più magica dell’anno: quella della consegna dei regali – per chi ci crede – di. La tradizione vuole che, la sera della Vigilia, i piccoli lascino qualche dolcetto, come latte e biscotti, per accogliere il generoso vecchietto barbuto in rosso. Poi, si va a letto, aspettando con ansia il risveglio e la sorpresa sotto l’albero. Ma il2025, segnato dai progressi tecnologici, offre qualcosa in più: non solo ipotranno immaginareche sfreccia nei cieli, ma potranno seguirlo anche in. Infatti, su FlightRadar24, il noto software di tracciamento dei voli, èta la magicaaccanto ai classici voli autorizzati a volare.