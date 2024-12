Biccy.it - Secondo coming out al Grande Fratello: “Sono bisessuale”

A tre giorni dalle dichiarazioni di Helena Prestes, nella casa delè arrivato unout. Ieri sera dopo l’ultima puntata del GF un’altra concorrente si è aperta ed ha parlato del suo orientamento. Durante una chiacchierata con Shaila Gatta, Zeudi Di Palma ha rivelato: “Se mi piacciono anche le donne? Sì certo, ho anche avuto delle relazioni, una di nove mesi. A prescindere da questa cosa di Helena sarebbe uscito, non ho problemi a parlarne e non ne ho mai avuti“., arriva ilout.Zeudi parlando con Shaila ha raccontato del suoout con la famiglia e il suo ex ragazzo: “Se miresa conto della mia bisessualità da poco? Io lo so da quandopiccola. Solo che io ho fatto il mioout con la mia famiglia nel 2020, quattro anni fa, però già lo sapevo.