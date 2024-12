Ilfattoquotidiano.it - Salvini sul Codice della strada: “Durante le feste potete bere come lo scorso anno, nulla è cambiato”

Dopo avere annunciato la stretta con il nuovo, entrato in vigore pochi giorni fa (“Sono tutte regole che vogliono salvare vite: il telefonino al volante, l’uso di droga e l’abuso di alcol“, aveva detto), Matteointerviene contro quelle che definisce “fake news” che circolano in questo periodo. “Ci tengo a specificare cheledi Natale si potràprima“, ha detto il leaderLega.Dopo annunci e dichiarazioni tanti cittadini sono entrati in confusione, con tanti dubbi in vista di pranzi, cene e aperitivi natalizi. Maprecisa: “Con il nuovonon cambiadal punto di vista del tasso alcolemico. Si potevanodue bicchieri l’e si possonodue bicchieri quest’“. “due fiaschi di vino invece e mettersi alla guida non è cosa intelligente”, ha aggiunto il vicepremier augurando “un buon Brindisi a tutti, con cautela“.