Rocca, 200mila euro per l’ex Villa del Pensionato

"Dalla Legge di Bilancio arriveranno al Comune diSan Cascianoper completare una parte degli appartamenti ricavati dalcasa di riposodel". Lo annuncia la deputata forlivese e coordinatrice regionale dell’Emilia Romagna per Forza Italia, Rosaria Tassinari, che diè stata sindaca in passato per dieci anni. Spiega la deputata: "Oltre alla normale attività parlamentare in aula e nelle commissioni, continua il mio interesse quotidiano per il mio collegio e per l’intero territorio, in particolare dei paesi dell’Appennino, specialmente quelli colpiti da frane, alluvione e terremoto". Infatti, in vari comuni dell’Appennino romagnolo, principalmente a Tredozio e aSan Casciano sono ancora oltre 200 le persone sfollate lasciando le proprie case terremotate, trasferendosi in affitto anche fuori paese.