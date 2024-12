.com - Regione Lazio, 5 milioni per 26 progetti culturali innovativi

Leggi su .com

Laha assegnato quasi 5di euro a 26selezionati attraverso un bando pubblico per il miglioramento dei servizi. Questo finanziamento, annunciato dall’assessore Simona Baldassarre, punta a valorizzare il patrimonio culturale del territorio, promuovendo sostenibilità, innovazione tecnologica e accoglienza turistica. L’iniziativa, che ha ricevuto 176 proposte, evidenzia il forte impegno dellanel sostenere il settore culturale, strategico anche in vista del Giubileo. La graduatoria dei vincitori conferma ilcome un punto di riferimento per l’eccellenza culturale in Italia.Bando culturale della: 26selezionati e finanziatiIl bando pubblico della, pubblicato il 12 agosto 2024, ha attirato un notevole interesse con ben 176 proposte presentate.