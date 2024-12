Ilrestodelcarlino.it - Quattro concerti di Natale al teatro Mazzacorati

L’atmosfera natalizia arriva al1763 e porta con sé tanti nuovigratuiti. Fino alla fine dell’anno Succede solo a Bologna propone nuovi spettacoli per festeggiare insieme al pubblico tra musica classica, lirica e jazz con idi. Giovedì alle 21 saranno protagonisti i giovani pianisti della classe di pianoforte del Conservatorio di Bologna, seguiti dalla professoressa Daniela Landuzzi. In programma composizioni di Chopin, Debussy, Schubert, Liszt, Berkovic e Ligeti. Gli appuntamenti proseguono venerdì 27: alle 21 ancora un concerto jazz con il sassofonista Francesco Milone e il chitarrista Marco Bovi in un incontro musicale che fonderà l’energia del jazz con il calore delle feste. Note scintillanti e improvvisazioni esplosive daranno nuova vita a standard jazz e composizioni natalizie d’autore, per un’esperienza avvolgente che saprà emozionare e coinvolgere.