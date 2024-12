Ilrestodelcarlino.it - Ok al Bilancio. Investimenti per 11 milioni

Il Consiglio comunale di San Lazzaro ha approvato iltriennale 2025/2027 per un totale di 165di euro. Glisfondano il tetto degli 11di euro con un ammontare della spesa che si attesta attorno ai 41. Attenzione sui servizi alla persona, con un aumento di 780mila euro rispetto aldel 2024. Spazio anche alla gestione del territorio con 630mila euro stanziati in più rispetto allo scorso anno destinati alla riorganizzazione del servizio dei rifiuti. Per i servizi alla collettività stanziati 214mila euro in più rispetto agli oltre 5del 2024: focus su sicurezza, mobilità, cultura, giovani e sport. Il 40% dei 14totali saranno destinati a territorio e infrastrutture: nel 2025 è previsto l’efficientamento energetico delle scuole "Fantini", "Pezzani" e "Canova".