Obbligo di assicurazione e casco per i monopattini le associazioni promettono battaglia | Incostituzionale pronti i ricorsi

L’approvazione del nuovo Codice della Strada, entrato in vigore lo scorso 14 dicembre, ha portato con sé una lunga scia di polemiche e critiche. Tra le novità più discusse ci sono anche le nuove regole suielettrici, che – a detta degli operatori del settore – non solo disincentivano la mobilità alternativa ma rischiano anche di essere illegittime e inattuabili. Al punto che il ministero dei Trasporti di Matteo Salvini potrebbe essere costretto a fare un passo indietro su alcune delle questioni più controverse. «In questi primi dieci giorni di nuovo Codice della Strada abbiamo notato molta confusione da parte degli utenti. Le nuove regole seguono un’impostazione ideologica e propagandistica», spiega a Open Andrea Giaretta, vicepresidente di Assosharing, la prima associazione di categoria nel comparto della sharing mobility in Italia.