Pianetamilan.it - Milan, Behrami: “Theo? Non vuole scendere al compromesso di chiedere…”

Nel corso del suo intervento a DAZN Serie A Show, l’ex calciatore Valonha avuto modo di parlare approfonditamente del, soffermandosi su uno degli argomenti più discussi e delicati del momento: il casoHernandez. L’ex centrocampista ha analizzato la situazione del difensore rossonero, offrendo il suo punto di vista su ciò che sta accadendo e le possibili ripercussioni per la squadra. Le sue parole hanno offerto uno spunto di riflessione sulla condizione attuale del club e sulle dinamiche che coinvolgono il giocatore francese. Ecco cosa ha dichiaratoin merito. "L'allenatore è il comandante, il capo. Ho la sensazione che non ci sia questa sensazione da parte delle star del, il riconoscimento. Mi sembra che in alcuni momenti si sentano anche al di sopra di Paulo Fonseca, perché per quello che hanno fatto, della loro storia.