Marchetti: "Il Milan è concentrato sui rinnovi. Ora torna Bennacer, la squadra…"

Luca, giornalista ed esperto di mercato, ha parlato del calciomercato deldurante un intervento su SkySport, concentrandosi principalmente suidi contratto. “Ilsui. Non credo che tecnicamente ilabbia bisogno di nuovi acquisti., la squadra è completa”, ha dichiarato. Secondo l’esperto, la priorità della dirigenza rossonera è ora rinnovare i contratti di alcuni giocatori chiave, tra cui Theo Hernandez, Mike Maignan e Tijjani Reijnders. “Il rinnovo di Theo è in discussione, così come quelli di Maignan e Reijnders, che sono i prossimi in lista”, ha aggiunto.ha sottolineato come il clubista non necessiti di grandi operazioni sul mercato, ma si stia concentrando sul consolidamento dell’attuale rosa attraverso il prolungamento dei contratti di elementi fondamentali per il futuro della squadra.