Luca come finisce la pellicola animata del 2021 con protagonista Jacob Tremblay

termina con i protagonistie Giulia che si apprestano a partire dalla stazione ferroviaria per andare a scuola insieme. Venendo salutati dai loro genitori e dal loro amico Alberto, essi si aspettano di rivederli l’estate successiva a Portorosso.Liguria, Italia. 1959.Paguro () è un mostro marino che vive con i genitori Lorenzo (Jim Gaffigan) e Daniela (Maya Rudolph). Un giorno, conosce Alberto Scorfano (Jack Dylan Grazer), un altro mostro marino, che lo esorta a dirigersi verso la superficie. Trasformandosi in esseri umani al contatto con la terraferma, i due si dirigono presso il nascondiglio di Alberto per iniziare a costruire una Vespa. Ma molto presto i coniugi Paguro scoprono che cosa sta facendo il loro figlio, intimandolo di andare a vivere nelle profondità marine insieme allo zio Ugo (Sasha Baron Cohen).