Ilgiorno.it - La Paw Patrol, Spiderman e gli altri: al Niguarda una visita molto speciale per i piccoli pazienti della Pediatria

Milano, 24 dicembre 2024 – Se c’è un momento dell’anno in cui è bello stare a casa, al caldo, in compagnia delle persone a cui si vuole bene, è proprio quello delle feste di Natale. Purtroppo però non sempre è possibile, a volte capita che problemi di salute obblighino a trascorrere i giorni più belli in ospedale. Ed è ancora più triste se i ricoverati sono bambini,che non dovrebbero trovarsi tra le mura di un nosocomio, eppure. Ma grazie alla generosità di tante persone, anche i momenti di preoccupazione si sciolgono di fronte alladi personaggi davvero speciali. È successo all’ospedaledi Milano, dove alcuni supereroi amici dei bambini hanno portato tanti doni airicoverati del reparto di. C’erano Marshall e SkyePaw Patriol, poi Minnie, Topolino, Batman,e perfino il Grinch.