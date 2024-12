Ilrestodelcarlino.it - Il tifo calcistico, gli eccessi e le polemiche futili

Ho letto che al termine di Bologna-Fiorentina un dirigente della Fiorentina (Pradè) si è lamentato dell'va dimostrazione di entusiasmo dell'allenatore del Bologna (Italiano, ex Fiorentina) per la vittoria della propria squadra nel derby dell'Appennino. Sia l'eccesso di entusiasmo dell'uno che le lamentele dell'altro si sono poi riflettuti in una serie di reazioni più o meno scomposte di tantisi dell'una e dell'altra parte. Approfitto di questo spazio per ricordare il motivo per cui invece sarebbe bene tenere molto bassi i toni e ricordare che il calcio è solo un gioco e che tale dovrebbe rimanere. E che la rivalità calcistica fra uomini di sport dovrebbe riflettersi tutt'al più in qualche scambio di battute divertenti fraserie, soprattutto fra quelle di città che storicamente hanno avuto ben rare occasioni di conflitto.