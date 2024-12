Lanazione.it - Hockey Sarzana, finalmente torna il sorriso

Una vittoria che ha restituito un pizzico di serenità all’. Nel posticipo del campionato di serie A1 i rossoneri del tecnico Sergio Festa hanno vinto nella trasferta veneta di Montebello con il punteggio di 5 a 1 chiudendo nel migliore dei modi il 2024 e rilanciandosi nella lotta salvezza. Un successo prezioso che consente ai rossoneri di affrontare con maggior tranquillità la sosta natalizia. Da anni infatti la squadra è abituata, in questo periodo del torneo, a fare i conti con l’alta classifica e le ipotesi di piazzamento alla fase finale di Coppa Italia. Quindi cambiare strategia e copione non è sicuramente facile. Nel primo tempo i rossoneri che hanno ingranato da subito la marcia superiore e schiacciato il Montebello con due gol nel giro di cinque minuti che hanno messo a sedere i vicentini, per poi chiudere il primo tempo con il punteggio di quattro a zero.