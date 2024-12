Top-games.it - GUIDA LORDS of the FALLEN primi passi nel gioco

Leggi su Top-games.it

La prima cosa che ci viene chiesto di fare appena avviatoof the Follen è scegliere la classe di appartenenza del nostro personaggio. Le Classi delsono ben nove, più la classe segreta che è disponibile con l’edizione deluxe diof the. In questaof thevi indirizzeremo nella prima area del, ma vediamo prima le classi con cui possiamo affrontare l’avventura.Tutte le Classi diof theLa scelta della classe è una decisione molto importante che influenza l’andamento dell’avventura, prima di prendere una decisione pondera bene e analizza ogni statistica per capire quale stile di combattimento ti si addice di più.Qui di seguito trovi l’elenco delle nove classi disponibili appena entrato nel mondo di Mournsead!Cavalleria ConsacrataLupo da Guerra UdirangrPatriotaFanteria di MournsteadRanger PiumaneraCarnefice in EsilioPredicatore di OriusSeguace del FuocoMiserabileTrovi la nostracompleta su come iniziare al meglio ilconoscendo tutte le classi e le loro statistiche.